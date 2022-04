Le Pen avaldas toetust NATO-Vene suhete soojendamisele

Le Pen, kes läheb 24. aprillil valimiste teises voorus vastamisi president Emmanuel Macroniga, ütles, et NATO ja Venemaa vahel peaks toimuma «strateegiline suhete soojendamine», kui Moskva sissetung Ukrainasse läbi saab.

«Peame küsima, mis on alliansi roll Varssavi pakti lagunemise järel,» ütles ta pressikonverentsil, viidates Nõukogude Liidu juhitud idablokile.

Le Pen väitis, et paremad suhted Venemaaga aitaks takistada Moskva liigset lähenemist Hiinale. Ta märkis, et sama on varem öelnud ka Macron.