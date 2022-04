Mariupolis on ukrainlased taandunud sadama piirkonnast ning 36. brigaadi merejalaväelased arvatavasti murdsid läbi Azovi polgu kaitsekeskuse juurde Azovstali tehases, kirjutab Igor Taro oma igapäevaselt sotsiaalmeedias ilmuvas Ukraina päevikus .

1) Täna tuleb alustada Mariupolist, kuna sealsed uudised on eelneva päeva jooksul olnud kõige ärevamad. Mariupoli kaitse jätkub, seda esiteks. Ukraina merejalavägi on taandunud Mariupoli sadamast ning venelased on tänu sellele saanud selle okupeerida.