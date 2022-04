Kontrollimata väited ilmusid Nevzlini Facebooki postituses, milles Venemaal eluks ajaks vangi mõistetud mees teatab muuhulgas, et Vene kaitseminister Sergei Šoigu sai infarkti.

«Šoigu on mängust väljas, võib-olla invaliidistub, kui ellu jääb. Teda tabas ootamatult massiivne infarkt, ta on intensiivravis, ühendatud aparaatidega. Käivad jutud, et südameatakk ei saanud tekkida loomulikel põhjustel,» kirjutatakse sõnumis.