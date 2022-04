SÕNAD RELVANA ⟩ Venekeelsed ukrainlased avaldavad Moskvale vastupanu ukraina keelt õppides

Kaks korda nädalas lööb ta lahti sülearvuti, et aidata veebitunnis kaasmaalastel lihvida oma ukraina keele kõnelemise oskust. «Kui me kõik räägime tulevikus ukraina keelt, on see agressiooni vastu väga võimas relv,» leiab 30-aastane teadur ja luuletaja.