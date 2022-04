AK ⟩ Erki Loigom: kohe näha, et vanad sõbrad! Venemaa avantüür Ukrainas pakub Põhja-Koreale ootamatuid võimalusi

Sõjanädalatel ennaktempos allakäiguspiraalil tasakaalu hoida püüdvat Venemaa juhtkonda ja Venemaad kui riiki on püütud palju võrrelda Põhja-Koreaga ning võrdlused on mõningate erisustega pädevad. Kineetilise ja ilmselt oodatult suure osa maailma vastureaktsiooni põhjustanud konflikti asemel tulnuks Kremli fatalistidel õppida seitse kümnendit asja harjutanud kurikorealastelt, sättimaks paika balanss toimiva väljapressimise ja püsiva rahu vahel. Toimiv diktatuur vajab mõningast sisepoliitilist toetust, mõjukat välismaist «sõpruskonda», globaalset mõjuvõrgustikku ning muidugi välisvaenlast. Elanikud tuleb hoida piisavalt hõivatud, tajutav peab olema piisav foon hirmu. Venemaa on vähem kui kuu jooksul suutnud kõik tugisambad pragusid täis tulistada.