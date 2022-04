Kim kinkis Põhja-Korea kuulsale uudisteankrule luksuselamu

Ekspertide sõnul on Põhja-Korea eliidi erikohtlemise taga Kimi lootus kindlustada nende truudus olukorras, kus riik heitleb koroonapandeemia ja majandusprobleemidega ning tuumadiplomaatia USA-ga on ummikusse jooksnud.

«Kim ütles, et parteil ei ole oma siiruses mitte millestki kahju rahvusliku aarde jaoks nagu tema, kes on töötanud tütarlapseeast peale juba üle 50 aasta partei revolutsioonilise teadustajana,» vahendas riiklik uudisteagentuur KCNA.

Kim tegi koos Riga ringkäigu teletähe uues majas ning too tunnistas, et see on nagu hotell. Ri ütles, et kogu tema perekond valas terve öö pisaraid sügavas tänutundes partei hesoovlikkuse eest.