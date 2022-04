Hollandi kohus mõistis Afganistani vanglaülemale 12-aastase vangistuse

Süüdimõistetu Abdul Razzaq Rafief kohtles vange julmalt ja lugupidamatult ning võttis neilt tahlikult vabaduse, ütles Haagi ringkonnakohtu kohtunik Els Kole ning lisas, et tegu oli sõjakuritegudega.

Haagi kohtus alanud protsess on järjekordne Euroopa riikide katse võtta vastutusele inimesi ränkade kuritegude eest sõjast laastatud riikides nagu Süüria ja Afganistan.

«Antud protsess käib mehe üle, keda me usume olevat pannud toime rea sõjakuritegusid Kabulis,» ütles prokurör Mirjam Blom uudisteagentuurile AFP veebruaris. «Kahtlustame, et ta töötas komandöri ja poliitiliste asjade ülemana vanglas, kus kinnipeetavailt rööviti meelevaldselt nende isiklik vabadus ning neid koheldi ebainimlikult.»

«Viimaks õnnestus meil ta jälg üles leida. Riiklik prokuratuur on seisukohal, et ta on siin (Hollandis) valenimega,» ütles Blom.