Me elame just praegu kõige muutlikumal ajal, kinnitavad uudistekanalid. Selles ajas kulgejatel puudub võrdlusmoment muude aegadega, aga teksti ja pilti on meie ümber kindlasti rohkem kui isegi mõnekümne aasta eest. Kui palju sellest lugeja ja vaataja jaoks talletub, on iseküsimus. Pressifotograafid on rahva teenrid, sest tunnetavad ilmselt rohkem vastutust pilt vaatajani tuua. Maailma pressifoto võistlusel (World Press Photo) 2022 osales 4066 fotograafi 130 riigist, võidutööd valiti välja 64 823 foto seast. Eri kategooriates sai võidu osaliseks 24 fotograafi 23 riigist ning hinnatud on nii pikemaajalisi projekte kui ka nüüd-ja-praegu-hetke ülesvõtteid. Inimene ning tema suhe looduse ja võimuga tuleb fotodel kenasti esile, olgu need tehtud Ameerika Ühendriikides, vihmametsades või suurel Venemaal.