VIDEO ⟩ Vene telesaade Karisest ja Zelenskõist: «Me peaks pommitama Kiievit, siis nad ei sõida kohale»

«Venemaa päästeoperatsioon Ukrainas.. See, milleks see saanud on saab juba julgelt nimetada Kolmandaks maailmasõjaks. See on täiesti täpne. Kui me praegu ei võitle NATOga, siis kindlasti võitleme NATO infrastruktuuri vastu. Ka seda tuleb mõista,» rõhutas saatejuht Skabejeva.