Jeruusalemma Al-Aqsa mošeekompleksi alal puhkesid kokkupõrked

Al-Aqsa on tähtsuselt kolmas islamiusu pühapaik. Juudid räägivad sellest kui Templimäest, viidates kahe templi ajaloolisele asukohale.

Mõlemale usule püha kõrgendik annekteeritud Ida-Jeruusalemmas on Iisraeli-Palestiina konflikti kese.

Tänavu hoogustasid Iisrael ja Ida-Jeruusalemma pühapaiku haldav Jordaania ramadaani eel kõnelusi, et samalaadne vägivald ära hoida.

Viimastel nädalatel on vägivald iisraellaste ja palestiinlaste vahel siiski taas kasvanud ning alates märtsi lõpust on tulistamise, pussitamise ja autorammimise tagajärjel Iisraeli linnades elu kaotanud 14 inimest. Surma on saanud ka 21 palestiinlast, nende hulgas iisraellasi rünnanud inimesed.