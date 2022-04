IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Vene ristleja uputamine muutis oluliselt jõudude tasakaalu lõunarindel

Ja millist taktikalist võitu toob ühe piiriäärse küla tulistamine? Mis ajast on piirivalvurite käsutuses raskerelvad? Ratsionaalse loogikaga oleks Ukraina sellist käitumist keeruline selgitada.

Küll on võimalik selgitada, kuidas lõikab sellistest uudistest kasu Venemaa: tööportaalidesse ja Moskva metroosse kolinud lepinguliste sõjaväelaste värbamine võiks saada hoogu, kui rohkem venelasi suudetakse veenda, et Ukraina ründab Venemaa asulaid.

Praegune on Vene kaitse- ehk kallaletungi ja sõjaroimade ministeeriumi kahuriliha hankeosakond sattunud omaenda propaganda lõksu – kui tegu on piiratud ulatusega erioperatsiooniga Ukraina natsikeste vastu, siis suur osa tugitoolivõitlejaid ei taha end liigutada.

Tšernihivist põhja pool näiteks jääb mulje, et tulelöögid anti kusagilt piiri äärest mõlemas suunas – nii Ukrainasse kui Venemaale –, aga see on puhas spekulatsioon.

Teine oluline mõju, kuidas Venemaa võiks sellisest infooperatsioonist kasu lõigata, on mingi järjekordse sigaduse põhjendamine piiriäärsete külade ründamisega. Alles ähvardati ju Kiievi võimukeskuste ründamist. Ilmselt see plaan jäi raketikandja Moskva uputamise tõttu toppama, kuna ajastus oli ilmselt täpselt samale ööle, kui Moskva sattus merehätta ning teised alused pidid teda päästma minema. Nüüd tekib muidugi veel lisaargument sigaduse läbiviimiseks kättemaksuks Moskva hävitamise eest.

Harkiv ränga tule all

Harkivi piirkonnas taas rohkelt tulelööke, ligi 50 tabamust linnas ja selle ümbruses. Kõige aktiivsem olevat olnud tuletegevus Zolotšivi piirkonnas Harkivist kirdes. See on sama Dergatši suund, kus ukrainlased olid äsja vastupealetungis edukat.

Belgorodi oblasti võimude väitel toimus tuletegevus Žuravlevka küla pihta, mis asub otse piiril Harkivist põhja pool. Kui linnast põhja suunal liigub Vene okupantide sõjatehnika kolonne, siis on see täiesti võimalik. Seal on selleks sõjaline loogika olemas ning ilmselgelt on ründavate kolonnide neutraliseerimine end kaitsva riigi seisukohast ka täiesti legitiimne tegevus.

Donbassi rindel ikka sama jama – okupandid muudkui ründavad ja ründavad samu suundi ja külasid. No kaua võib?

Izjumi operatsioonipiirkonnas on teatatud kahest edukast Vene kolonni hävitamisest. Üks Balaklija suunast Izjumi poole ning teine Borova kandis. Tundub, et rinne on siiski kulgenud Borova külje alt, mite kaugemal. Borovast tegid Ukraina erioperatsioonide väed eduka miinivaritsuse ühel sillal ja ühekorraga lasti õhku nii sild kui ka seda ületanud tehnika. Vene okupandid pommitasid Velõka Komišuvahha asulat ning Kramatorskit.

Rubižne piirkonnas jätkavad Vene väed pealetungi ning see on nende üks huvipunktidest, tulenevalt soovist võtta kontrolli alla kogu Luhanski oblast Ukraina haldusjaotuse järgsetes administratiivpiirides.

Ukraina sõjaväelased positsioonidel Donetski oblastis Nju-Jorki lähistel. Foto: ANATOLI STEPANOV / AFP / SCANPIX

Iseenesest on see tunnustus Luhanski oblasti kuuluvusest Ukrainale, sest need administratiivpiirid on seatud Ukraina põhiseaduses. Ja kummalisel kombel soovib Venemaa seda seadust täita niinimetatud Luhanski Rahvavabariigi iseseisvuse tunnustamise järel. Aga ei maksaks Putini Venemaa tegevusest ka liiga palju loogikat ja ratsionaalset uba otsida.

Donbassi rindel ikka sama jama – okupandid muudkui ründavad ja ründavad samu suundi ja külasid. No kaua võib? Poolsada päeva aktiivset sõjategevust ja rinne seal ei murdu. Alates Volnovahhast kuni Popasnani välja püsib seis sama. Popasna püsib, Vene väed ründavad Avdijivka piirkonnast ja Marjinka kaudu. Jääb tõesti mulje, et nad soovivad üleliigsest tehnikast ja inimestest lahti saada.

Mariupolis püsib seis muutumatu

Mariupoli osas pole hetkel värskemaid uudiseid. Liveuamap situatsioonikaart ei tähelda Vene okupantide kontrolli all olevate alade olulist muutust. Seni pole Venemaa allikatest tulnud veenvaid tõendeid ka selle kohta, et Ukraina merejalaväelastest oleks end vangi andnud rohkem kui 40 meest.

Tõtt-öelda, pole ka mitte mingisugust arusaama sellest, kui palju neid võiks seal veel alles olla. Selge see, et antud numbrit keegi ei avalda – Azovi pataljoni pöördumised on alati filmitud vastu mittemidagiütlevat telliseseina, et vastasel poleks aru saada, kus see on tehtud, milline olukord ja kaitse on positsioonidel, kui palju on isikkoosseisu jne.

Kaks ukraina naist varjendis Donetski oblastis Popasnas. Foto: Ronaldo Schemidt / AFP / Scanpix

Hersoni oblasti osas on ainus info praegu Tšernobajevkale langenud uuest tulelöögist. Võib-olla on keegi midagi kordusvalimise peale pannud. Eelmise korra tulemuste kokkuvõte pole veel saabunud. Mõkolajivi linn on kolm päeva ilma veevarustuseta olnud, süsteem lubatakse peagi parandada.

Odessa on seoses viimaste sündmustega Musta mere laevastikus küll ehk dessandi osas rohkem kaitstud, kuid valmistub võimalikeks raketirünnakuteks sellest hoolimata.