REPORTAAŽ ⟩ Komandanditundi võetakse Kiievis tõsiselt

17.15 paiku selgub, et presidentide kohtumine on just alanud. Riigipeade kohtumise ja sellele järgneva pressikonverentsi kestust pole võimalik ennustada, seega ei pruugi lugu lehe trükkimineku ajaks valmida. Telefonid on turvameeskonna käes, seega ei saa toimetust ka tekkinud tõrkest teavitada.