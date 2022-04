Saksa minister: gaasi kokku hoides valmistame Putinile meelehärmi

Majandusminister Robert Habeck ütles reedel avaldatud usutluses Saksa meediagrupile Funke, et inimesed saavad tarbimise vähendamiseks kasutada väga lihtsaid vahendeid.

«Üldreeglina ütleksin, et me saame alati 10 protsenti energiat säästa,» märkis ta. Minister pakkus, et soojakadu saab vältida, kui öösel kardinad ette tõmmata ja alandada seadistatud toasooja ühe kraadi võrra.

«Kui saame lihavõttepühade ajal sõita jalgrattaga või rongiga, on seegi hea. See säästab teie rahataskut ja teeb Putinile tuska,» rääkis Habeck, kes on roheliste esindaja ja ühtlasi kliimaminister,

Saksamaa on seisnud Euroopa Liidus vastu Vene maagaasi keelamisele, kuna kardetakse, et see tekitab riigis kiire majanduslanguse.

Euroopa suurim majandus on vähendanud Vene gaasiimpordi osakaalu 55 protsendilt, mis oli enne sõja algust, 40 protsendile nüüd.

Habeck kinnitas eelmisel nädalal, et Saksamaal läheb Vene gaasist lahtiütlemiseks aega kuni 2024. aasta keskpaigani.