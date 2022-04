Zelenskõi: Ukraina vägede kaotusteks hinnatakse 2500-3000 võitlejat

Zelenskõi sõnul on haavata saanud umbes 10 000 Ukraina sõjaväelast ning «raske on öelda, kui paljud neist ellu jäävad».

Zelenskõi ütles, et Ukraina tsiviilohvrite arvu on väga keeruline hinnata, kuna mitmed linnad ja asulad on riigi lõunaosas blokeeritud.