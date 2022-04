Meedia: Venemaa hoiatas USA-d sõjalise abi eest Ukrainale

Moskva hoiatas sel nädalal diplomaatilises noodis USA-d ja NATO-t Kiievile konfliktis Venemaaga «kõige tundlikumate» relvade andmise eest, öeldes, et seesugused saadetised lisavad õli tulle ja võivad tuua ettearvamatuid tagajärgi, vahendas ajaleht Washington Post.

USA president Joe Biden kiitis sel nädalal heaks sõjalise abi paketi Ukrainale julgeoleku valdkonnas 800 miljoni dollari väärtuses. See sisaldab ka koptereid, soomukeid, haubitsaid ja droone.

«Venelased räägivad meile eraviisiliselt täpselt seda sama, mida maailmale avalikult: et suur kogus abi, mis me oma Ukraina partneritele oleme andud, on osutunud erakordselt tõhusaks,» tsiteeris Post üht USA administratsiooni anonüümseks jäänud kõrget ametnikku.

Välisministeerium keeldus ametliku noodi teadet kommenteerimast.

«Võime aga kinnitada, et oleme andnud koos liitlaste ja partneritega Ukrainale miljardite dollarite väärtuses julgeolekuabi, mida meie Ukraina partnerid kasutavad erakordselt efektiivselt oma riigi kaitsmisel Venemaa põhjendamatu agressiooni ja õõvastavate vägivallaaktide eest,» ütles ministeeriumi pressiesindaja.

New York Times kirjutas viitega USA ametnikele, et noot saadeti tavakanalite kaudu ning sellele ei olnud alla kirjutanud ükski kõrge Vene ametiisik.

Ametlik korrespondents osutab Venemaa murele USA materiaalse toetuse pärast Ukrainale, ütles tundmatuks jäänud Ühendriikide ametnik CNN-ile.

CNN lisas, et dokumendi sisuga kursis olev allika sõnul võib kaebus tähendada, et Moskva on valmis võtma Ukraina pealetungi jätkudes USA ja NATO suhtes agressiivsema positisooni.

Biden teatas Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskõile relvasaadetisest kolmapäeval telefonivestluses.

«Sel ajal, kui Venemaa valmistub intensiivistama rünnakuid Donbassi piirkonnas, jätkavad Ühendriigid toetust Ukrainale tagamaks nende võimekuse enda kaitsmiseks,» ütles Biden.

«See uus abipakett sisaldab paljusid väga tõhusaid relvasüsteeme, mida oleme juba varemgi saatnud ja samas ka uusi võimekusi, mis on kohandatud suurema rünnaku tõrjumiseks, mida me eeldame, et Venemaa alustab Ida-Ukrainas.»

Zelenskõi ütles Twitteris, et arutas Bideniga «täiendavat kaitsepaketti ja võimalikku makrofinantsabi».