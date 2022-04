Serbia parempoolsed avaldasid Venemaa toetuseks meelt

Serbia ei ole ainsa Euroopa riigina kehtestanud Venemaale sanktsioone, kuid parempoolsed on pahased, et Belgrad andis ÜRO-s hääle Moskva vastu.

Serbias on korraldatud samalaadseid proteste Venemaa Ukrainasse tungimiset alates. Paljud serblased on Venemaale lojaalsed ja on veendunud, et Lääs provotseeris Moskvat sissetungiks.