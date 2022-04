IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Venemaa seisab üle 80 aasta silmitsi võrdväärse jõuga

Vene okupantide kaotused Ukraina peastaabi andmeid hommikuse seisuga olid järgmised - ründajaid-okupante ligi 20 000 (+100), tanke 756 (+3), soomukeid 1976 (+8), suurtükke 366, raketiheitjaid 122, õhutõrjesüsteeme 66 (+2), lennukeid 163 (+3), helikoptereid 144. Vene vägedel oli siis sõja 50. päeva möödumisel Jossif Kobzoni põrguesinemise kuulajaskonna normatiivide täitmisel juubel.

Neid kaotuste arve pole mõtet enam mingite muude lähiajaloo sõdadega mõtet võrrelda, sest kõik võrdlusandmed on ületatud. Venemaa pole osalenud võrreldavas konfliktis Teisest Maailmasõjast saadik. Ukraina Isamaasõda on 80 aasta jooksul sisuliselt esimene konflikt, kus Vene armee seisab silmitsi võimekuselt sarnase jõuga.

Silma jääb ka see, et kui Vene okupantide õhuvägi teeb mõne väljalennu, siis Ukraina õhukaitse ei jää enam kunagi tühjade kätega. Ja Venemaa kallaletungi ja sõjaroimade ministeeriumi ametlik esindaja kinnitas juba ammu, et Ukraina õhujõud ja kaitsevõimekus on täielikult alla surutud.

1) Tšernihivist põhja pool toimus taas tuletegevus ja Vene poolelt lendasid Ukraina piirivalvurite pihta 122 ja 82 mm miinid. Sumõ oblasti piiriäärsetes asulates langesid ka kassettmürsud.

Veider tegevus leiab aset Belgorodi piirkonnas, Ukraina piiri poole jääval alal. Seal on fikseeritud ballistiliste rakettide start, sõjalennuki tiirutamine ning Krasnõi Oktjabri piirkonnas tõusis musta suitsu. Krasnõi Oktjabr on muidu see koht, kus on üks suurem raudeejaam või raudteesõlm ja lisaks läks seal kunagi üks suurem moonaladu põlema.

Ukraina uudised neid teemasid palju põhjalikumalt ei käsitlenud, küll aga Vene telepropaganda, kus peamine sõnum oli, et tegu on casus belliga Ukrainale päris sõja kuulutamiseks. Mõeldi siis enda poolt kommunikeeritud kõiki rünnakuid Venemaa territooriumi pihta.

Ilmselt on seal endiselt mingi arusaamine, et Ukrainas toimuv sõda pole päris. Raketikandja Moskva sattus raskustesse justkui teadmata põhjustel, kuid selle eest tuleks Ukrainale samuti kätte maksta. Sellega põhjendati ka raketilööki Kiievi Žuljanõ masinatööstusettevõtte tšehhi pihta, mis kuulub Ukraina kaitsetööstuse kompleksi. Saa siis aru sellest loogiliselt konstruktsioonist.

Sõjapurustused Sumõ oblastis asuvas Trostianetsis. Foto: Zohra Bensemra/Reuters/Scanpix

2) Harkivi oblastis on olukord jätkuvalt niisugune, et Harkivi linn saab suurtükiväe ja raketiheitjate lööke, milles hukkub ja saab vigastada iga päev tsiviilisikuid.

Balaklija piirkonnas lasi Ukraina õhukaitse alla analooge mitteomava ja tabamatu ründekopteri Ka-52. Borova piirkonnas avasid Vene sõdurid tule evakuatsioonibusside pihta - oli hukkunuid ja haavatuid.

Oblasti sõjaadministratsiooni juhi sõnul olevat Ukraina väel piisavalt jõudu, et alustada vastupealetungi ning oodatakse käsku. Muidugi taktikalise üllatuse loogika ütleks, et selliste avaldustega meedias ei esineta. Ju oli tarvis inimesi rahustada, sest kuulata iga päev, et Vene väed valmistuvad suurpealetungiks, võib olla ka üsna frustreeriv.

Pakun, et kui enne esmaspäeva seal midagi erilist ei juhtu, siis olemasolevate jõududega Vene okupatsiooniväed ei suuda saavutada mingit eepilist pööret. Sellest ka hüsteeriline piiriäärne tegevus, sõjakuulutuse ähvardused ja kümned tuhanded kuulutused tööportaalides lühiajaliseks lepinguliseks töösuhteks armees.