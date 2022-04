Väliseestlased peavad New Yorgi eesti maja suvekodus koristustalguid

Oodatud on nii suured kui väikesed töökad käed,» kutsus eestlaste katusorganisatsioon diasporaad osalema. «Võtke kaasa ka sõbrad ja ärge unustage töökindaid.»

Talgutel pakutakse burgereid ja hot dog’e, kuid joogid tuleb siiski endal kaasa võtta. Päev on kavas lõpetada saunaga. Yr.no prognoosib Long Islandile laupäevaks pilvist ilma, kuid hoolimata pärastlõunal terendavast vihmavõimalusest kerkivad õhutemperatuurid 24 soojakraadini.

Long Islandil asuvas eesti maja suvekodus korraldatakse igal suvel eestikeelseid suvelaagreid eesti juurtega lastele. Laager on tegutsenud üle 60 aasta kõikidel suvedel alates 1955. aastast. Suvekodu on olnud koht, kus eesti juurtega lapsed on saanud veeta mõned nädalad igal suvel värskes õhus, leida uusi sõpru ja õppida eesti kultuuri.