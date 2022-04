Leedu president ärgitas Soomet ja Rootsit NATO-ga liituma

Lehele antud usutluses ärgitas Nausėda Soomet ja Rootsit mitte raiskama aega alliansi liikmesuse taotlemiseks. Tema hinnangul tuleks otsused teoks teha võimalikult kiiresti.

«Rootsi ja Soome liitumine NATO-ga parandaks julgeolekuolukorda Läänemere piirkonnas. Saaksime Läänemere piirkonda sõjalisest vaatenurgast paremini jälgida ja kontrollida. Kuid see tugevdaks ka NATO-t kui organisatsiooni,» ütles Nausėda.

Venemaa on varem hoiatanud Soome või Rootsi NATO-ga liitumise tagajärgede eest. Sel nädalal ütles Vene endine president Dmitri Medvedev, et Soome ja Rootsi liikmesus tähendaks, et Läänemere piirkonda ei saaks enam pidada tuumarelvavabaks.

Leedu juhtkond kommenteeris hiljuti, et Kaliningradi oblast Läänemere kaldal on juba tugevalt relvastatud. Sama ütles ka president Financial Timesile antud intervjuus.

«Tõenäoliselt võib Vene pool esineda agressiivse retoorikaga, võib-olla isegi teha otsuseid sõjalise kohaloleku suurendamiseks siin. Igal juhul on Kaliningradi oblast ilmselt kõige militariseeritum piirkond Euroopas ja taktikalised tuumarelvad on seal juba olemas. Ma ei arva, et peaksime sellele retoorikale reageerima,» ütles Nausėda.

Nausėda kahtlustab, et Vene presidendi Vladimir Putini režiimi retoorika muutub Soome ja Rootsi NATO arutelude käigus aina agressiivsemaks.