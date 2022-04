Rootsi valmistub uuteks kokkupõrgeteks äärmuslaste meeleavaldustel

Kokkupõrgetest on teatatud ka Stockholmis ning Linköpingis ja Norrköpingis, kus Stram Kurs on kas kavandanud või juba pidanud meeleavaldusi.

Paludan on Taani jurist, kellele on ka Rootsi kodakondsus. Ta lõi Stram Kursi (tõlkes «Karm joon») 2017. aastal. Immigratsiooni- ja islamivastase partei veebilehel seisab, et «Stram Kurs on Taani kõige patriootlikum partei».