Linnapea: 71 protsenti Irpini hoonetest on hävinud või kahjustatud

«Irpinis sai kannatada enam kui 1000 hoonet: 115 hävis täielikult, 698 sai oluliselt kahjustada, 187 sai osaliselt kannatada. See on 71 protsenti linna territooriumist,» kirjutas Markušin oma Telegrami kontol viitega ÜRO satelliidikeskuse Unosat andmetele.

Markušin märkis, et Irpinis on hävinud ja kahjustatud hoonete ligikaudne arv vähemalt 1060 elamu- ja sotsiaalse taristu objekti.

«Eelkõige on ÜRO Unosati andmetel tegemist nelja õppeasutuse ja kolme tervishoiuasutusega. Keskuse analüütikud märgivad, et pildid on tehtud 31. märtsil 2022 ning vähese pilvisuse tõttu ei ole andmed täielikud,» lisas linnapea.