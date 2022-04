IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Intensiivistunud lahingud ei toonud Vene vägedele erilist edu

6) Zaporižžja piirkonnas on ukraina õhukaitse tulistanud alla mitu tiibraketti, mille rusud on tekitanud väiksemat kahju.

7) Hersoni oblastis püüavad Vene okupandid taastada oma vallutusi põhjapiiril, kust Ukraina sõdurid on neid eemale surunud. Hersonis endas kõnelevad luureandmed ulatuslikest matmispaikade laienemisest kohaliku kalmistu territooriumil - okupatsiooni järgselt on kaevatud tuhatkond uut hauda. Seal on kindlasti olnud okupantide kaotusi, aga ka tsiviilelanike kadumisi.

Kuna seal tehti palju miitinguid Ukraina toetuseks, siis okupandid on juba tükk aega jahtinud aktiviste ja Vene võimu vastaseid. Muidugi on see elanikkond seal lõviosas vastane, kuid vastutegevuse mahasurumiseks otsitakse välja kas kaitsejõudude või riiklike/valitsusstruktuuridega seotud ja ühiskondlikult aktiivseid inimesi. Eks ta natuke sellise omaaegse küüditamise moodi ongi - targemad ja võimekamad koristatakse kõigepealt ära.

Märtsi keskel toimunud Vene sissetungi vastane meeleavaldus Hersonis. Foto: Reuters/Scanpix

8 ) Mõkolajivi tsiviiltaristu pihta on taas raketiheitjatega lastud. Tabamuse sai suletud lasteaed. Samuti käib aktiivne drooniluure Odessa kohal ning neid droone laseb õhukaitse edukalt alla. Venelaste teateid suure transpordilennuki allatulistamisest ei saa tõsiselt võtta, sest Twitteri ja nutitelefonide ajastul oleksime selle kohta näinud juba hulgaliselt pildi- ja videomaterjale.

Venelased on püüdnud pisendada raketikandja Moskva uputamisega tekitatud kahju. Videokaadrites on näidatud väidetavalt laeva meeskonda, kellega kohtunud keegi Vene mereväe kõrgetest ülematest. Videol polnud heli.

Samas tehti saatetekstis üks mõtlematu tähelepanek selle kohta, et kõik lepingulised meremehed jätkavad teenistust mereväes, kuid «ajateenijad» saadetakse lähikuudel oma põhielukohtadesse reservi. Ajateenijad, eks ole.

Putin väitis oma kallaletungi algusest, et mingeid ajateenijaid pole ja hiljem, et mõned üksikud sattusid sinna ekslikult. Nüüd selgub, et ajateenijad olid kogu aeg mereväe alustel samas operatsioonis osalised lõunarindel ja pole võimalik, et ükski neist ei läinud laevaga põhja.

Ukraina uudistes on ära märgitud on Musta mere laevastiku ülema tagandamine Moskvaga juhtunu põhjuste väljaselgitamiseks. Varem kirjutati, et ta oli isiklikult veendunud möödunud aastal laeva kaitsesüsteemide korrasolekus.

Donetski piirkonnas olevat kadunud ka tähtis kindral Basurin, kes vahetult enne Azovstali intsidenti kõneles mõtlematult vajadusest kasutada keemiarelva.