Venemaa lipu all olevad laevad ei pääse enam Euroopa Liidu sadamatesse

Tänasest jõustus Venemaa lipu all olevatele laevadele keeld siseneda Euroopa Liidu sadamatesse, sealhulgas ka transiidi eesmärgil. Keelu alla lähevad ka need laevad, millel on vahetatud Vene Föderatsiooni lipp pärast 24. veebruarit mõne muu lipu vastu.