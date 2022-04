Itaalia peaminister: Putiniga rääkimine on mõttetu

«Mulle on jäämas mulje, et õigus on neil, kes ütlevad, et temaga pole mõtet rääkida, see on lihtsalt ajaraisk,» ütles Draghi päevalehele Il Corriere della Sera.

Draghi sõnul on ta alati arvanud, et Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni igakülgne katse dialoogi astuda on õigustatud.

«Kuid mulle on jäänud mulje, et sõjaõudused, metsikused ja see, mida nad on teinud lastele ja naistele, on täiesti sõltumatud sõnadest ja telefonikõnedest,» rääkis Itaalia valitsusjuht.

Putini eesmärk ei ole olnud leida rahu, «vaid hävitada Ukraina vastupanu, riik okupeerida ja anda see sõbraliku valitsuse kätesse», jätkas Draghi.

Sarnaselt paljudele teistele, arvas ka Draghi konflikti puhkedes, et Venemaa kiire võit on tõenäoline.

«Seda ei juhtunud: võitu ei tulnud ja me ei tea, kas see üldse kunagi tuleb. Ukrainlaste vastupanu on kangelaslik,» ütles Draghi.

«Mis meil ees seisab, on vastupanusõda, pikk vägivald koos jätkuva hävitustööga. Pole mingeid märke, et Ukraina rahvas Vene okupatsiooniga nõustuks.»

Draghi võttis sõna pärast Itaalia teadet oma Kiievi saatkonna taasavamisest tuleval esmaspäeval.

Valitsusjuht märkis, et ehkki majandussanktsioonid on agressori nõrgestamiseks hädavajalikud, ei tee need sõjale tingimata kiiret lõppu.

Lääs peab seetõttu jätkama Ukraina relvastamist, ütles ta.