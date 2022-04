POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Galerii: Zaporižžja elab tavapärast elu, kuid on rünnakuks valmis

Tänavatel liigub rahvast vähe ning enamik kaupluseid ning söögikohti suletakse juba kell 21. Zaporižžja linnas ja oblastis kehtib komandanditund, mis kestab kella 21-5. Alkoholimüük on kauplustes lubatud, kuid seda vaid ajavahemikul 10-14.

Linnaelanikud on 53 päeva kestnud sõjaga harjunud ning kohati linnas undavatele õhuhäiresireenidele ei pöörata enamasti mingit tähelepanu.

Monumendid on võimaliku õhurünnaku vastu kaitstud liivakottidega, samuti on paljude kaupluste klaasakende taha paigaldatud vineerseinad, et vältida kildude lendamist siseruumidesse.