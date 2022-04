Kiiev: ukrainlastel peab riigipiiri ületamiseks olema välispass

«Tahan märkida, et piiriületus toimub vastavalt valitsuse määrusele nr 57, mis sisaldab muuhulgas loetelu dokumentidest, mille alusel saab riigipiiri ületada. Ja lisan, et sellist dokumenti nagu sisepass seal ei mainita,» ütles Demtšenko Ukrainska Pravdale antud kommentaaris.

Ta märkis, et Venemaa kallaletungi esimestel nädalatel toimus piiril humanitaarkatastroof: tuhanded inimesed jooksid piirile tormi, teeninduskeskused ei töötanud, inimestel puudus võimalus vormistada korralikke dokumente. Antud olukorras otsustati lubada kodanikel piir ületada ka sisedokumentide või muude isiku tuvastamiseks kasutatavate dokumentide alusel.

Ta selgitas, et sõjategevuse piirkondadest pärit isikute suhtes saab passi puudumisel teha eriotsuseid, kuid need on erandlikud.