Prantsuse presidendikandidaadid valmistuvad teledebatiks

Kolmandat korda presidendiks kandideeriv Le Pen on kinnitanud, et on seekord paremini ette valmistunud.

«Olen väga enesekindel ja usun, et võidan,» ütles Le Pen kampaaniaüritusel Normandias Saint-Pierre-en-Auge´is. «Loodan, et debatt kulgeb rahulikult, loodan, et ei kuule solvanguid, valeuudiseid ega liialdusi, mis on mulle viimase nädala jooksul osaks saanud.»