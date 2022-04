Vene raketirünnak tabas Ukraina sisepõgenike keskuseks kujunenud Lvivi

«Mida me täna näeme, on genotsiid,» sõnas Lvivi linnapea Andrii Sadovõi. «Tegu on agressori tahtliku tegevusega rahumeelsete tsiviilelanike tapmiseks,» sõnas ta, lisades, et Ukrainas pole enam ühtegi turvalist piirkonda ning sama ohuga seisavad silmitsi kõik Ukraina linnad.

Poola piiri külje all asuv Lviv on Kiievist enam kui 500 km kaugusel ning 1300 km kaugusel Donbassist, kus nii Ukraina kui lääneriikide hinnangul ootavad ees suured lahingud. Seni on Lviv olnud võrdlemisi turvaline koht, olles puutumata suuremast lahingutegevusest, mistõttu on sajad tuhanded Ukraina sisepagulased just sinna põgenenud.