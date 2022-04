Suits tõusmas eile Azovstali tööstuskompleksi kohal, taamal näha tööstuskompleksi siuletti. Vene väed on Azovstali pommitanud pikalt, kuid nüüd on see eriti ägeda rünnaku all, kuna tegu on viimase Ukraina vägede tugipunktiga Mariupolis.

Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / REUTERS / Scanpix