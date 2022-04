Valge Maja: Bidenil ei ole kavas Kiievit külastada

Rida Euroopa liidreid on käinud Kiievis ja kohtunud Zelenskõiga.

Samas kujutaks Bideni visiit endast keerulisemat julgeolekuväljakutset. Bideni administratsioon on öelnud, et soovib selle asemel saata kõrge ametiisiku, kelleks on nüüd tõenäoliselt välisminister Antony Blinken või kaitseminister Lloyd Austin.