MTV: Soome roheliste juht toetab NATO-liikmesust

Varem Põhjamaade ja Euroopa Liidu kaitsekoostööd rõhutanud Ohisalo sõnul on ta oma seisukohta muutnud, sest Venemaa invasioon Ukrainasse on muutnud Soome ja Euroopa julgeolekukeskkonda.

«Venemaa ründesõda Ukraina vastu on märk sellest, et Venemaa eirab rahvusvahelisi kohustusi. Meil on selline naaber, kellega meil tuleb ka edasi koos elada, ja ma isiklikult tunnen, et Soome julgeolekupoliitilist olukorda tugevdaks tõesti, kui meil oleks NATO seljatugi,» räägib Ohisalo MTV-le.