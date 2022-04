IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Lahingus Donbassi pärast hakkab rolli mängima lääneriikidest kohale jõudnud relvaabi

5) Lõunarindel on seis selline, et Guljaipole piirkonnas tuli kõvasti tuletegevust - elumajade purustusi ja fosformoona kasutust. Samuti kaks tulelööki Žaporižžja ümbruse asulatele ning veel kaks Dnipro lähiastel, neist Pavlogradi oma selgelt seotud raudteeinfrastruktuuriga.

Eks üritatakse neid relva- ja moonatarneid Ida-Ukrainasse pidurdada, mida Ukraina vägi niiväga vajab Donbassis vastu pidamiseks. Raudteetaristut rünnatakse juba ja arvatavasti ka edaspidi kõikjal üle terve riigi.

Vene pommirünnaku järel eile Mõkolajivis hävitatud elumaja. Foto: Celestino Arce Lavi / ZUMA / Scanpixn

6) Hersoni piirkonnas olid fikseeritud katset liigutada rinnet Hersoni oblasti halduspiirideni - nii lõunas kui põhja suunas. Need katsed polnud edukad. Ukraina vägi peksab vastu. Kättemaksuks lasevad venelased Mõkolajivi linna pihta, kuhu nad ei saanudki sõja algusest siseneda. Ja mis on Odessat ihalevale Putinile kondiks kurgus.

Mõkolajiv tegeleb oma veevarustusprobleemi lahendamisega. Sain aru, et varem said nad oma joogivee otse Dnepris, kuid nüüd puuritakse kiiruga uusi puurauke linnas, et hakata kasutama põhjavett.

7) Raketilööke said ka rindest kaugemad piirkonnad - Kiievi eeslinn Vassilkovi kandis, kuhu Vene okupandid üritasid sõja esimestel tundidel maandada dessanti. Ja suurem hävin oli muidugi Lvivis, kus plahvatas koguni 4 tiibraketti. Üks neist autoteeninduse territooriumil, kus sai hukka 7 ja haavata üle 10 inimese. Muud raketid ei toonud kaasa inimkaotusi - midagi kukkus kasutusest väljas kaitseväe objektidele ja midagi ka raudtee ligi.

Livivi raketirünnak demonstreerib kogu oma koleduses Venemaa väljakuulutatud eesmärkide mõttetust. Teiste seas sai kõvasti pihta pere, mis põgenes sõja eest Harkivist Lääne-Ukrainasse. Nii võiks sisuliselt öelda, et need venekeelsed Ukraina elanikud, keda Vene okupant kodunt ei leidnud, «päästetakse» ära ka siis, kui nad on kaugemal läänes.

Musta mere laevastiku vastu läbiviidud operatsioonid on nii palju tulemust andnud, et viimased raketirünnakud viidi ellu Kaspia merelt. Kardavad Ukraina ranniku lähistel edaspidi oma nina välja pista.

Igal juhul on need sündmused õpetuseks ja hoiatuseks, et kõigi õhuhäirete korral tuleb ka Kiievis olles varju pugeda. Üle 10 välissaatkonna on Kiievis töö taastanud ja Eesti lipp oli nende seas välja toodud. Väga hea sõnum maailmale ja ka Venemaale. Tegelikult oleks pidanud sõjaeelsel perioodil algusest peale sulgema esindusi Venemaal, mitte Ukrainas.