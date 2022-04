USA luure: Donbassis tegutseb 76 Vene pataljoni

Lisaks 76 pataljonile on Ukrainast põhja pool veel umbes 22 pataljoni, mida tõenäoliselt täiendatakse ja relvastatakse, vahendas kaitseministeeriumi veebileht ametniku sõnu.

Ta juhtis tähelepanu asjaolule, et kümmekond Ukrainas asuvat pataljoni üritavad vallutada Mariupoli. Kui Mariupol langeb venelaste kätte, vabastab see ametniku sõnul need pataljonid kasutamiseks mujal Ida- või Lõuna-Ukrainas.