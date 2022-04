EK lubas Ukraina kandidaatriigi ankeedi kiiresti läbi vaadata

Küsimusele, mis vahe on küsimustiku kahel osal, selgitas Mamer: «Esimene osa käsitleb poliitilisi ja majanduslikke kriteeriume, teine ​​osa on pühendatud Euroopa Liidu saavutuste (regulatsioonide süsteemi, kohtulahendite ja muud juriidilist tähtsust omavate dokumentide) rakendamisele.»

Zelenskõi ütles dokumendi üleandmise talitusel, et ankeedi koostamine venib tavaliselt aastaid. «Tahan tänada kiiruse eest, võimaluse eest teha see protseduur läbi nädala või paari kuuga. Usume, et saame selleks tööks toetust, saame kandidaadiks ja siis algab järgmine, lõplik etapp. Usume, et see protseduur toimub lähinädalatel,» ütles ta.