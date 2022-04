POSTIMEES UKRAINAS: GALERII ⟩ Tallinna linnaosa jäi Vene vägede rünnakus terveks

Kui enne sõda said inimesed Slavutõtšist Tšornobõli rongiga, mis sõitis läbi Valgevene, siis sõja puhkemise järel seda teed enam kasutada ei saanud. Slavutõtši linnapea Juri Fomitševi sõnul on elektrijaama töötajate tööle saamine suur logistiline väljakutse, kuna mõistliku kaugusega maismaaühendus kahe linna vahel on võimalik vaid läbi Valgevene. Ukraina territooriumil jääb teekonnal ette Dnepri jõgi, mis on seal kohti kilomeetrite laiune. Sõja esimestel nädalatel toimetati elektrijaama uus vahetus tööle üle Dnepri jõe kalameeste paatidega.