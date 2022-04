USA senaatorid kutsusid Serbiat rakendama Venemaale sanktsioone

«Me mõistame, et Serbial on rikkalik ühine kultuuri- ja majandusajalugu Venemaaga, kuid praegu on saabunud hetk, mil me kõik oleme ohus, kui me demokraatliku kogukonnana ei tee selgeks, millised tagajärjed ootavad Venemaad oma käitumise eest Ukraina suhtes,» ütles senaator Chris Murphy ajakirjanikele pärast delegatsiooni kohtumist Serbia presidendi Aleksandar Vučićiga.