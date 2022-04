Zelenskõi: Ukrainale antavad relvad aitavad päästa tuhandeid elusid

«Nad saatsid Ukraina vastu peaaegu kõiki ja peaaegu kõike, mis on võimeline meiega võitlema. Seetõttu astume selles vastasseisus, selles kaitses, kogu maailma silme all, reaalselt vastu armeele, mida peeti võimsuselt teiseks või kolmandaks. Ja see, kui tugevalt meie relvajõud kinni peavad, kui julgelt kaitseb kogu meie rahvas, näitab, et globaalsetes reitingutes väärib Ukraina armee juba pikka aega kõrgemat kohta kui Venemaa,» ütles Zelenskõi teisipäeva õhtul edastatud pöördumises.

«Kui me saame just nüüd selle, mida mõned partnerid on planeerinud anda Ukrainale lähinädalatel, võimaldaks see päästa tuhandeid elusid,» rõhutas president. «Loodan, et partnerid kuulevad seda teesi ja mõistavad, lõpuks, et iga päev on oluline.»