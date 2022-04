Jaapan kiitis heaks Novavaxi koroonavaktsiini

Terviseminister Shigeyuki Goto ütles ajakirjanikele, et Novavaxi toode laiendab valikuvõimalusi ja võib olla lahenduseks neile, kes on kahtlevad Pfizeri ja Moderna vaktsiinide suhtes.

Jaapan tühistas märtsis kõik koroonapiirangud, kui nakatumiste arv märkimisväärselt vähenes. Nüüd on see taas tõusuteel, kuna inimesed on reisimas ja korraldamas pidusid, et tähistada õpingute lõppemist või uue akadeemilise ja äriaasta algust.