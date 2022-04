IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Vene vägedel on läbi murdmiseks aega kaks nädalat

Vene okupantide kaotused Ukraina peastaabi andmeil olid hommiku seisuga järgmised - ründajaid 20 800 (+200), tanke 802 (+12), soomusmasinaid 2063 (+22), suurtükke 386 (+5), raketiheitjaid 132 (+2), õhutõrjesüsteeme 67, lennukeid 169 (+2), helikoptereid 150 (+3). Statistika ei näita veel mingit suurt hüpet, tegevus püsib paarinädalase tsükli enam-vähem keskmises tempos.

1) Mariupolist peaks taas alustama, sest uudised olid dramaatilised ja olukord seal kõige kriitilisem. Sellepärast panen taas ka olukorra skeemi juurde, et oleks mastaap paremini arusaadav.

Nagu Liveuamapi kaardilt näha, siis on Ukraina kaitsjate päralt ainult Azovstali tehase territoorium ning ülejäänud linn on juba okupantide kontrolli all. See ei pruugi tähendada, et Ukraina võitlejad punasele alale üldse ei liiguks.

Olukord Azovstali tehases 19. aprillil. Foto: Igor Taro

Tehas ise on küllalt suur - kuni paarkümmend ruutkilomeetrit. Kuna seal töötas kümneid tuhandeid inimesi, kelle kaitsmiseks oli ette nähtud varjendite süsteem, siis võib seda kaitstud taristut olla seal omajagu, kuhu end pommide eest peita.

Kas nad just 6-8 korrust maa all on ja kõigi mugavustega, aga Tartus on näiteks üks tuumavarjend olemas, kuhu saab ekskursioonile minna. Selline veidi sügavam kelder ühe suure saali ja paari abiruumiga, kus oli veepaak, õhukanalid ja võimsad uksed.

Hetkel on keeruline ennustada, milline on Azovstali territooriumile koondunud üksuste vastupanuvõime varu - kas moona, vett ja konserve jagub veel kauaks. Kui palju on tehase territooriumi varjendites tsiviilisikuid, kelle seisukord võib olukorda mõjutada. Donetski lennujaama kaitsjad pidasid näiteks vastu kuni selle hetkeni, kui venelased hoone õhku lasid. Kaudtulega ei saadudki seal hakkama ja lennukid toona ei lennanud.

Vaade Azovstali tehasele. Pilt on pärit eilsest. Foto: Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix

2) Harkivit pommitati seekord juba Uragani raketisüsteemiga, mis on suurema laskeulatusega kui Grad. 7 hukkunut ja üle 10 vigastatu. Põhjuseks okupantide positsioonide eemale lükkamine linnast.

Belgorodi oblasti piiri taga olevat püsti pandud S-300 ja S-400 õhukaitse divisjonid, mille eesmärgiks on katta pealetungivate okupatsioonivägede logistikat ja juhtimist. Võimalik, et millestki on venelased eelnevatel nädalatel õppinud, kuigi nende kallaletungi ja sõjaroimade minister ajas üle pika aja taga suust täielikku pläusti välja kangelaslike vabastajate kangelastegudest Ukraina rahva vabastamisel.

Izjumi operatsioonisuuna ründekoridoride osas mingit üllatust ei tulnud - okupandid jätkasid ründamist sama kolme asula suunal, mis neil olid eelnevatel päevadel katsetatud - Zavodõ, Dmõtrovka ja Suligovka. Kõik Barvenkovo poole. Kokku kolm rünnakut ja ukrainlaste hävitussaldo nende endi teatel - 30 ründajat, 2 tanki, 8 soomukit, 24 sõidukit ja 1 helikopter.

Hersoni kandis valmistuvad Vene okupandid libareferendumiks, sest neil hakkas ühtäkki maru kiire okupeeritud ala laiendamisega oblasti piirideni.