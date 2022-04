KOMMENTAAR ⟩ Prantsusmaa otsustab: sama kurss või parempööre

Tänavu on seis tasavägisem. The Economisti statistiline mudel ennustab Macronile teises voorus 54 ja Le Penile 46 protsenti häältest. Sajast simulatsioonist võidab Macron 88 ja Le Pen 12 korral. Kümne päeva jooksul pärast esimest vooru on Macron edumaad juurde kogunud.