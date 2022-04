NATO: Uksed on Gruusiale valla

«NATO uksed jäävad teie riigile avatuks. Suurem osa Gruusia elanikkonnast toetab riigi liitumist NATO-ga ja see on teie põhiseaduses kirjas. Me tahame, et te jätkaksite reforme, tahame näha teie riigis ka vähem lõhestatud keskkonda,» ütles Appathurai Thbilisis ajakirjanikele.