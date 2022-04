EL-i sõjaline abi Ukrainale põrkab Bulgaaria vastuseisule

Ukraina on pannud korduvalt NATO-le ja EL-ile südamele kiirendada sõjalise abi osutamist, aga Bulgaaria on seni sellest keeldunud.

«Bulgaaria valitsus ja parlament teavad suurepäraselt, milline on Ukraina palve... Kui sõjas võidelda, on vaja kõike – kuulidest lahinglennukiteni. Me andsime kõigile NATO liikmetele ühe ja sama nimekirja,» ütles Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba kolmapäeval pärast kohtumisi Bulgaaria parlamendis.

Kuleba saabus esmaspäeva õhtul kolmepäevasele visiidile Bulgaariasse, mis on suur laskemoona, tankitõrjerakettide ja kergrelvade tootja.

Bulgaaria on ka üks neid Ida-Euroopa riike, kellel on Nõukogude päritolu hävitajaid MiG-29, mida Ukraina tahaks saada, sest tema piloodid oskavad neid kasutada.

Kuleba arutas teisipäeval sõjalise abi küsimust Bulgaaria peaministri Kiril Petkovi ja kaitseministri Dragomir Zakoviga, kinnitas välisminister Teodora Genchovska kolmapäeval.

Kolmapäeva hommikul kohtus Kuleba president Rumen Radeviga, kes on ilmutanud tõrksust sõjalise abi andmise suhtes.

Bulgaaria sotsialistlik partei BSP on ähvardanud lahkuda valitsuskoalitsioonist, kui Ukrainale abi saadetakse.

BSP juht ja majandusminister Kornelia Ninova, kellele allub relvaeksprodilubade väljastamine, on korduvalt öelnud, et kuni tema on valitsuses, ei ekspordita Ukrainasse «ainsatki naela».

«Me austame Bulgaaria poliitilist olukorda ning jätame parlamendi ja valitsuse otsustada, kuidas ja millal Ukrainat aidata,» ütles Kuleba kolmapäeval.