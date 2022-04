INTERVJUU ⟩ Ekspert: ÜRO muutmine ei lahenda praeguseid probleeme

Millised on võimalikud rahvusvahelised tööriistad, mida saab kasutada, et taastada Ukrainas rahu ja tagada Ukraina riigi uuesti ülesehitamine pärast sõda?

Peame olema realistlikud. Tõenäosus, et ÜRO Julgeolekunõukogu sõja lõpetamisel suurt rolli mängib, on Venemaa vetoõiguse tõttu peaaegu olematu. Samuti tundub ebatõenäoline, et ÜRO peasekretär António Guterres konflikti lahendamisel suurt diplomaatilist rolli omaks, sest Venemaa ei usalda teda enam pärast tema avalikku ja selget sõjavastast väljaastumist.​