IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Vene suurpealetung kulgeb vaevaliselt, kuigi katseid on

Osad reisihimulised okupandid tahtsid jõuda Niu-Yorki, kuid neist kõige edukam heitis maha 150 m kaugusel selle piirist ja rohkem püsti ei tõusnud. Osadel kaartidel nimetatakse seda asulat ka Novgorodskeks. Selle lahingu piirkonnas lasid Ukraina sõdurid Stingeri ja Starstreaki abil kaks Vene drooni alla.

Tihe tuletegevus käis Avdiivka ja Marjinka kandis, ning kümmekonnas Donbassi piirkonna asulas veel, mille tulemusena oli mitmeid tsiviilelanikest haavatuid.

Donbassi rindel oli päeva jooksul üheksa pealetungi. Hävitatud üks õhutõrjesüsteem, üks tank, üks suurtükk, kümme soomukit ja veel pisut tehnikat ja moona. Harju keskmine või pisut alla selle.

Mida me igapäevasest sündmuste kirjeldustest näeme on pidevad tsiviilohvrid pealetungiva okupatsiooniarmee tuletegevuse tulemusel. Samas on seda kallaletungi põhjendatud vajadusega kedagi kaitsta mingite pommitamiste eest, mille olemasolust polnud ühtki tõendit. Reaalselt käib verine võitlus territooriumi hõivamise pärast sadade ja tuhandete süüta inimeste elude hinnaga.

4) Mariupolis püsib ainult Azovstali piirkond. Avaldatud droonivideotelt, kui need muidugi on äsjased, võib näha, et tehasehooned on siiski püsti, kuigi saanud rohkelt tabamusi. Terveid katuseid sealkandis vast eriti pole. Ühtlasi võis näha ka suurtüki või miinipildujatuld tehase territooriumi pihta.

Selle tõttu ei ole olnud võimalik seal varjuvaid tsiviilisikuid suunata humanitaarkoridori poole Mariupolist lahkumiseks. Ukraina pool on süüdistanud okupante, et seda tehakse nimelt - rivistatakse Vene propagandistid linnas evakuatsioonipunktide juurde ning siis väidetakse, et Ukraina sõjaväelased hoiavad tsiviilisikuid pantvangis. Kuid miinipildujatule all ei hakka ju keegi varjenditest välja liikuma.

Mariupoli viimase kindluse päästmiseks oleks teoreetiliselt kaks varianti - jõuline ja kiire edasitung suure üksuse poolt, mida peaks toetama õhulöökide ja kaudtulega, või siis mingisugune kokkuleppeline väljumine sealt kolmanda osapoole laevale või läbi garanteeritud koridori.

Jõuga deblokeerimine nõuaks paarisaja kilomeetri läbimist vastase poolt hõivatud alal. Samuti peaks olema samaaegselt õhutoetus tee peale jäävate okupantide positsioonide mahasurumiseks. Ukraina esindajate sõnul on teoreeritliselt sellise ükssuse kokkupanek võimalik, kuid see võtab veel aega, kuna mobiliseeritud reservistid harjutavad ning neist alles komplekteeritakse lahinguvõimelisi üksusi. Ajaga on ainult maru kitsas.

Venemeelne sõdur Mariupolis. Foto: Alexander Ermochenko/Reuters/Scanpix

5) Lõunarinde paremal tiival on Vene väed käivitanud pealetunge Staromlõnivkast Temirivka suunal. Seal on toimunud lahingutegevust ümberkaudsetes külades ning eesmärgiks liikuda põhja poole - Donbassi rinde taha ja sealt edasi põhjast liikuvatele üksustele vastu.

Ainus häda, et sealt põhja poolt keegi ei liigu, kui mitte arvestada toda nelja kilomeetrit Izjumist lõunasse. Aga see vahemaa on paarsada kilomeetrit kokku. Eks need Vene propagandistid lubasid selle märtsi alguses 3-4 päevaga läbi sõita. Nüüd käib jälle mingi mähkimine suurpealetungi sildi all.