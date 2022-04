Putin andis käsu tormijooks Azovstali tehasele tühistada

Šoigu teatas riigipeale, et Vene väed on võtnud Mariupoli oma kontrolli alla ja Ukraina viimased jõud jäid Azovstali.

«See on juhtum, kus me peame mõtlema, see tähendab, me peame alati mõtlema ja antud juhul veelgi rohkem, oma sõdurite ja ohvitseride elu ja tervise säästmisele,» selgitas Putin.