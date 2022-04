Podoljak: sõja võivad lõpetada Zelenskõi ja Putini otseläbirääkimised

«Ukraina juristide, konsultantide ja läbirääkijate meeskond täna sellega tegelebki. Sellest lähtuvalt loodame, et president Zelenskõi positsioonid on neil läbirääkimistel äärmiselt tugevad,» ütles Podoljak teleusutluses.

«Neil on piisavalt ressursse, piisavalt rakette, kahjuks jätkavad nad meie linnade pommitamist. Neil on veel elavjõudu ja varustust, mida neil ei ole kahju meie põldudel hävitada. Seepärast ootame natuke ja siis saame juba hinnata osapoolte, eelkõige Ukraina presidendi seisukohti eelseisvatel kahepoolsetel kohtumistel,» soovitas Podoljak.

«Ukraina relvajõududel ei ole täna muud võimalust, kui saavutada riigi idaosas taktikalisi võite. On põhimõtteliselt oluline, et me jääksime vabaks riigiks, ei elaks laagris,» rõhutas ta ja lisas, et paraku maksavad Ukraina sõjaväelased selle eest kõrget hinda oma eludega.