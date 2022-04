Välisministeerium saadab Ukrainasse 200 000 euro eest esmaabivahendeid

Välisministeeriumi teatel on saadetise väärtus 200 000 eurot. Saadetakse peamiselt põletusgeeli, lahaseid ja sidemeid pommiplahvatustes kannatanutele.

Samuti on saadetises 18 patsiendimonitori, kuus hingamisaparaati, kaasaskantav ultraheliaparaat ning mobiilsed verevõtuvoodid ja -tarvikud kohapeal esmaabi andmiseks.

«Juba üle kahe kuu kestnud Venemaa sõda Ukrainas on põhjustanud tohutuid inimkannatusi ja paraku süveneb humanitaarkriis iga päevaga. Seetõttu on väga oluline, et vajalik abi jõuaks Ukraina inimesteni, kellel tuleb sõjakoledustes hakkama saada ilma eluks hädavajalikuta. Meie humanitaarabi staap töötab pühendunult selle nimel edasi, vastates Ukraina suurimatele abivajadustele toiduabi, tervishoiu ja ajutise peavarju vallas,» ütles välisminister Eva-Maria Liimets (KE).