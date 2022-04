Putini agressiooni toetavad Vene ja Valgevene artistid Eestis enam esineda ei tohi

«Sõjas on kõik mustvalge. On üks riik, kes on läinud teisele riigile kallale. On Putini režiim, mis tapab süütuid tsiviilelanikke. Kõik, kes seda õigustavad, asuvad mustale poolele,» ütles peaminister Kaja Kallas (RE).

Enamikul ettevõtjatel, ürituste korraldajatel ja omavalitsustel on Kallase sõnul moraalne kompass olemas, kuid on mõned üksikud, kes veel plaanivad korraldada sõda ja inimeste tapmist õigustavate artistide kontserte. «Seega otsustasime valitsusega täna, et sellised artistid Eestisse tulla ei saa. Sõnum on konkreetne – Putini laulikud ei ole Eestisse teretulnud ning nende kontserte siin ei toimu,» ütles Kallas.

Ühtlasi jõudsid valitsuse liikmed seisukohale, et Vene ja Valgevene artistide nn keelunimekirju pole plaanis koostama hakata.

Siseminister Kristian Jaani (KE) sõnul saab siseministeerium artisti tulemise Eestisse ära keelata.