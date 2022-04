Küsitlus: Biden ei ole Venemaa suhtes küllalt karm

Associated Pressi ja NORCi uuringukeskuse küsitluse põhjal leiab 54 protsenti ameeriklastest, et Biden ei ole olnud Venemaa suhtes küllalt karm. 36 protsendi arvates on tema lähenemine Venemaa sõjale Ukrainas õige ja 8 protsendi meelest on president olnud liiga karm.