ANALÜÜS ⟩ Macron kindlustas eilse esinemisega teledebatil endale valimisteks soosiku staatuse

BFM TV kiirküsitluse kohaselt leidis umbes 59% vaatajatest, et Macron oli debatis vastasest veenvam. See viitab sellele, et peaaegu kolm tundi kestnud jõukatsumine ei muuda valimiste kulgu, sest Macron oli ees ka eelmistes küsitlustes, küll aga kinnitab see tema edu.